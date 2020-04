Thalía fue conejita por el Domingo de Pascua y despertó la admiración de su esposo

La cantante y actriz Thalía se transformó en una sensual conejita con motivo del Domingo de Pascua.

En su cuenta de Instagram, la estrella mexicana publicó unas imágenes que permitieron apreciar su figura.

La cantante portó una diadema con orejas de conejo, un body blanco y una especie de botas altas hechas con flores.

Para acompañar el post únicamente compartió unos emojis de conejo y huevos de Pascua, refiriéndose así a la tradición de ese día.

Entre los cientos de comentarios que recibió estuvo el de su esposo, el productor musical Tommy Mottola, quien escribió “My bunny” (Mi conejita").

Debido a la pandemia de coronavirus, la Pascua de este año para Thalía fue muy distinta a la de 2019.

El aña pasado Thalía celebrar una reunión en familia y con amigos.

La estrella compartió entonces varias imágenes de la celebración, en compañía de la esposa del diseñador Tommy Hilfiger y un conejo de Pascua.

"Feliz Domingo de Pascua cariños míos! Enviándoles mucho amor desde nuestro día en familia. Feliz de estar con gente y amigos que quieres", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Como María Félix

Apenas hace unos días la cantante había llamado la atención por otro post en Instagram, en el que se transformó en la fallecida actriz María Félix.

"La Doña", como se le conocía en el mundo del entretenimiento en México, murió el 8 de abril de 2002 (nació el mismo día pero de 1914).

“María Félix. Única, temperamental y fascinante! Celebrándola en su mes”, fue el texto con el que Thalía acompañó el video en el que apareció caracterizada como “La Doña”.

El video, de casi dos minutos de duración, mostró a una Thalía recreando uno de los looks más icónicos de la actriz, con sombrero, joyas y con cigarrillo en mano.

Thalía se esmeró tanto en los detalles característicos de Félix que algunos usuarios destacaron el parecido entre ambas.

La crítica contra López Obrador

La cantante mexicana suele llamar la atención con las imágenes y videos que comparte a través de su cuenta de Instagram.

Por ello no resultó raro que causara gran revuelo un video que publicó a finales de marzo en el que criticó la postura de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ante la pandemia de coronavirus.

Thalía se refirió en especial a un video del presidente mexicano en donde pedía a la gente que aún no dejara de salir a la calle.

"Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. Lo que se menciona en una parte de este video no está bien".

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, añadió.

Las palabras de la cantante no se quedaron ahí, pues más adelante señaló: “No puede ser que, luego de escuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio, eso no lo puedo entender”.