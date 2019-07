Teto Medina, internado de urgencia por un cuadro de depresión

Marcelo "Teto" Medina fue internado de urgencia en las últimas horas, por un cuadro de depresión severa.





El conductor y panelista, de 56 años, se encuentra en la clínica privada Abrines, de Quilmes. "Permanecerá aproximadamente 30 días", se asegura en el informe difundido por la institución.





Días atrás, Teto había sido denunciado por violencia de género y amenazas con uso de arma de fuego por Mónica Pilar Fernández, una mujer que fue su pareja durante cinco años.





Luego, Teto rompió el silencio y, en diálogo con PrimiciasYa.com, dijo: "Es una locura, es todo mentira. Pero yo no mediatizo nada, voy a la Justicia directo, no voy a ningún programa".

teto medina.jpg







"Obviamente le voy a meter un juicio civil y penal, esto no queda así a menos que se retracte. Ya hablé con el hijo de ella para que se retracte. El hijo es muy buena gente, ella es muy buen gente, no entiendo qué pasó", indicó.





El Nueve debía presentarse a una pericia psiquiátrica. En Infama (América) habló Mónica Fernández y aseguró: "Ojalá esta internación sea verdad y no una fábula para no presentarse a la pericia". El lunes, por esta causa, el panelista dedebía presentarse a una pericia psiquiátrica. Enhabló Mónica Fernández y aseguró:





"Desde septiembre no era la misma persona. Me llamó 193 veces durante un día. Todo ese día estuvo encerrado en su casa. Quizás la depresión lleve al uso de sustancias", dijo la ex pareja de Medina, que aseguró estar pasando "un muy mal momento" desde que realizó la denuncia.