Teté Coustarot reveló la verdad sobre su relación con Soledad Silveyra

El rumor comenzó cuando Solita Silveyra y Teté Coustarot compartieron el programa "Mujeres de El Trece", que duró poco al aire por el mal rendimiento del rating.

Sin embargo, en el ciclo varias de las titulares debieron ser reemplazadas por contagiarse de coronavirus, como Solita. A partir de este aislamiento comenzó el rumor de que se había peleado con Teté por una supuesta mala onda que se veía al aire.

Sin embargo, Solita lo desmintió y ahora llegó el momento de que Teté aclaré que sucedió. La periodista lo hizo en una entrevista con Jey Mammon para "Estelita en casa", América.

"¿A Solita querés que le caiga un camión con acoplado?", le preguntó Estelita y Teté contestó: "No, no pasa que es muy difícil cuando se empieza armar todo una historia que no es real, de mi parte nunca fue real para nada".

"Es muy difícil después decir que no, porque parece que te estás excusando. Al contrario, yo la protegía bastante porque ella es bastante despistada", sentenció.