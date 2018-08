Terminó el amor: Sol Pérez le quitó las llaves de su casa al jugador de River

La semana pasada, a sólo días de conocerse la identidad de su "festejante", Sol Pérez se sorprendió al aire en "Los Ángeles de la mañana", al enterarse que su novio, Exequiel Palacios, estaba en pareja.

"Exequiel tiene novia. Yo hablé con la familia de ella, se llama Karen Gramajo, está de novia hace dos años. Lo conoce hace cuatro años. No sé si habrán cortado el viernes (después de conocerse lo de Sol Pérez). Están destrozados", le contaba Yanina Latorre. Luego de defender la relación, la rubia terminó por cortar al deportista.

Pero este martes, en Los Especialistas del Show, volvió a mencionarse el tema y Sol deslizó una confesión inesperada al revelar, entre otras cosas, que Palacios tenía acceso a su domicilio.

"Yo dije que lo quería y me arrepiento, no lo quiero más". Y agregó: "¡Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me devuelva las llaves de mi departamento".

"Como él me estaba diciendo de hacer cosas en público y yo le dije que nos iban a sacar fotos, cuando me empezaron a relacionar con Juan Guilera, aclaré que no estaba con el actor, sino conociendo a alguien. Porque si nos sacaban una foto con Exequiel iba a quedar mal. Pero al final, por quererlo salvar a él...", comentó luego.

"Ya lo bloqueé a Palacios. Ya estoy charlando con otras personas, arreglando otras cosas. Para mí se terminó, no tengo ganas de quilombo, de todo esto", concluyó Sol Pérez.

