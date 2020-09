Se terminó el amor: Rocío Oliva contó que está otra vez soltera

Hace poco más de un mes Rocío Oliva confirmaba en público que se encontraba en una relación.

“Estoy bien. Encontré a un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos tanto en lo laboral como en lo personal y es mi confidente”, comentaba feliz Oliva.

Lo cierto es que el miércoles en "Polémica en el bar", América, en una charla con Jorge, el personaje que interpreta Campi, la ex de Diego Maradona contó que ya no está más de novia.

"No estoy más de novia, me separé", reveló. Y además, ante los comentarios de sus compañeros sobre si volvería con el ex futbolista, aclaró: "Pasado, pisado".

Oliva no había revelado de quien se trataba el hombre en cuestión que la acompañaba pero ahora confesó que está otra vez soltera.