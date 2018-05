Tensión y escándalo: Máximo Menem Bolocco disparó contra su hermanastra Zulemita

No aguanta más. Si bien es un hecho públicamente conocido que Máximo Menem, el hijo del ex Presidente Carlos Menem y la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, no tiene una relación cercana con su padre pues, tal como señaló su mamá a principio de año en una entrevista, ella lucha porque "mantengan el contacto", pero la verdad es que "es muy difícil".





Ahora fue el mismo Máximo quien confirmó esta situación, aunque el adolescente de 14 años de edad no tuvo tapujos en señalar que esta lejanía tiene nombre y apellido. Así lo hizo saber con un desesperado llamado que hizo público a través de sus historias en Instagram donde escribió, "No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios. Los custodias de allá tienen la orden de no contestarme, ya suponen de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe que esto está pasando ".





En la publicación el joven etiqueta a su hermanastra Zulema Menen y hace el hincapié en que "esto lleva pasando años" y que Zulema "es mi media hermana, hija de mi papá no de mi papá". Ahora habrá que esperar para ver qué sucede, pues claramente esta pública acusación de Máximo tendrá sus consecuencias al otro lado de la cordillera.

