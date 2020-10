La tensa ida y vuelta de Andy Kusnetzoff y Aníbal Fernández

"Arrancamos, cuando estoy incómodo es porque pasa algo. Pero estoy incómodo", dijo Andy Kusnetzoff al finalizar la chara con el político Aníbal Fernández con quien tuvo un momento de tensión por un acto fallido del ex Jefe de Gabinete de Ministros.

La pregunta del punto de encuentro en "Podemos hablar" era si uno tiene enemigos. "Yo no tengo amigos... enemigos!", alcanzó a responder Aníbal cuando Andy lo frenó y le dijo: "Fue un fallido, dijiste no tengo amigos, fue un fallido".

"No todo lo mires a través de la psicología", le respondió el referente del kirchnerismo. A lo que Kusnetzoff respondió: "Yo soy hijo de psicólogos".

"Sexólogo, me gusta mucho más, me enseñó cosas muchos más importantes de las que me querés enseñar vos", remató Fernández y luego habló de la pregunta en cuestión.

"Viví toda la vida para la política y no me permitiría tener determinados gestos como ese tipo de situaciones que me hagan bajar los brazos, no me los hicieron bajar nunca. Durante 5 años la persecuta de Lanata, la producción, Canal 13 y todo ese grupo inventando una persona que no fui y me defendí como pude. Hasta que en un momento salió toda la verdad y ya está. Convertir los que hicieron eso en mis enemigos, no lo sé, hicieron lo que tenían que hacer en ese mundo de mugre en el que yo no entro", finalizó.

