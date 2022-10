Tamara cantó eufórica la canción "Así fue" de Juan Gabriel: "Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino". Inmediatamente todos los seguidores entendieron que esa profunda frase era dedicada para L-Gante.

La separación entre ambos no es en buenos términos, Tamara Báez acusó al músico de infidelidades, entre las que se cree que estuvo Wanda Nara, y lo denunció en la Justicia por la cuota alimentaria de Jamaica, caso que los tiene en plena guerra.