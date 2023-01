Tamara Báez anunció su próxima cirugía estética: "En breve voy a tener melones"

tamara.webp

A mediados de marzo, la joven había hablado de su foto de “antes de ser famosa” y reconoció que en el último tiempo se hizo algunos retoques. Cansada de las críticas por su transformación, hizo un descargo en Facebook y fue letal. “16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, escribió.

“Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, cerró tajante.

Tamara Báez le respondió a un usuario que se ofreció como “padrastro” de Jamaica y lo dejó sin palabras

Este domingo Tamara subió una historia donde se veía a su hija Jamaica en plena travesura. Un usuario reaccionó al video ofreciéndose como “padrastro” de la pequeña de un año, pero la influencer fue tajante con su respuesta.

Todo ocurrió después de que la expareja de L-Gante mostrara a la nena sacándole los adornos navideños al árbol. “Ya hay que desarmarlo, Tami”, le advirtió una usuaria. Sorprendida, ella comentó: “¿Posta? Es que soy nueva en esto”.

Sin embargo, un usuario, que anteriormente le había halagado la belleza, no perdió la oportunidad y se ofreció como “padrastro”. “Jajaja, estos mensajes así me hacen el día. Ni de sus hijos se hacen cargo”, opinó sin filtros Tamara.