Susana Rinaldi protagonizó un incómodo momento: le dijo "querido" a Lizy Tagliani

En la tarde del domingo, Susana Rinaldi y Lizy Tagliani fueron protagonistas de un tenso momento en el programa de Mirtha Legrand, cuando se hablaba sobre la situación del país.





"Vos no podés ignorar lo que ha robado el gobierno anterior", le dijo Mirtha a la cantante, que respondió: "No, no, no, no. Yo no niego nada pero tampoco acepto lo que no se muestra... se hizo todo lo posible para tirar abajo, esto no tiene explicación en el mundo entero y con mis 82 años me siento muy mal".





Y luego Lizy acotó: "Creo que no nos debería preocupar la Argentina, nos deberían preocupar los argentinos" y la polémica se encendió cuando Rinaldi le contestó: "No, no, no, nos preocupan... hay una dirección, querido".





Allí, la humorista la corrigió: "Querida, querida, se dice querida... porque hay una ley de identidad de género", y Rinaldi señaló: "Querida, querida, sí mi amor".





Lo cierto es que el error ya había sido cometido y en Twitter varios televidentes remarcaron ese hecho como una falta de respeto para Tagliani.