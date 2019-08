Susana reveló por qué no volvió a estar en pareja

Hace años que Susana Giménez defiende a rajatabla su soltería, estado que disfruta como nadie, así esté en Miami, Buenos Aires o Punta del Este, las ciudades donde la diva hace pie. Siempre está rodeada de sus amados perros, en los que asegura que descubrió lo que nunca logró encontrar en un hombre.





"Te aman, los animales son así: inteligentes, te adoran sin pedirte nada", le dijo la conductora a la revista Caras, en una charla en la que abrió su corazón y aseguró que volvería a estar en pareja solo si se enamorara.









"Pero no es el caso", destacó Susana. Y explicó: "No es que esté negada al amor, pero la verdad, no hay nadie que me haga latir". Todavía dolida por sus experiencias fallidas del pasado, la rubia siente que los hombres, cuando la aman, le piden todo o se lo quitan, "Me afanan", describió entre risas. Y agregó: "A mí dejame en paz con mis perros".









A la hora de confesar qué hombres la atraen, Giménez fue clara: "A mí siempre me gustaron los pendejos y siguen gustándome, pero ahora para verlos". ¿Se animaría a vivir un romance con un hombre mucho menor, como María Félix, que al morir, a los 88 años, vivía con un hombre de 30? Según ella, no.



"Sé que sufriría. Ahora no puedo competir. Antes iba a la playa y todo el mundo me aplaudía; ahora pasa una pendeja al lado y si yo estoy con un pibe de 30, me desmayo. No podría. Puedo perder todo, menos la dignidad", cerró tajante. Fuente: Ciudad Magazine