Susana habló del robo: "Se llevaron un camión de mudanzas"

Susana Giménez fue víctima de la inseguridad. Mientras estaba de viaje en Australia con Marley, a la diva le robaron en la casa de campo que tiene en Uruguay. Las primeras informaciones hablaban de que se habían llevado 3 cuadros de Picasso, por lo que la diva salió a desmentir la información y a aclarar el tema.





"Me robaron en el campo, en la casa que no voy muy a menudo, el casero no estaba, la alarma no funcionó. Las chicas no me querían decir, ni mi secretaria ni nadie porque estaba de viaje haciendo un programa feliz, iba a estar como loca. Ayer cuando llegué me lo tuvieron que decir", señaló Susana en diálogo con TN.





"Estoy preocupada porque están robando mucho por la zona, la policía ya me lo había dicho.Hay cosas peores. ¿Cómo voy a tener 3 Picasso en el medio del campo?, están locos, encima no me gusta Picasso, es el colmo", sostuvo la diva. "No lo esperas porque es un país tranquilo, pero últimamente la policía ya me lo había dicho que estaban robando, curiosamente tampoco anduvo la alarma en ese momento, no se si la forzaron ellos o qué. Jamás me pasó acá. En Mar del Plara me pasó una vez. Es feo, es como una violación. Tengo que ir a ver qué me falta por si la policía llega a encontrar algo", dijo.





"Se llevaron sillones, mesitas, se llevaron un camión de mudanzas. Uno era muy grande. Se que estuvieron bastante tiempo. Había un mate en la cocina. Se fueron a pasar el día a casa. Ya estoy nerviosa, me voy mañana para decirles a ellos qué falta", finalizó la diva.