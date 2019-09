Susana Giménez salió a defender a Verónica Castro

"Sí, me casé con Verónica Castro. Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente que hay fotos, y claro que hay video. Siempre la cuidé en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría", contó hace unos días la conductora mexicana Yolanda Andrade.





Desde ese momento, la vida de la madre de Cristian Castro dio un giro de 180 grados y, tras caer en la depresión por la salida a la luz de su pasado amoroso, reveló que sus intenciones es dejar su carrera artística.





Y esta semana, en una con "Los Ángeles de la Mañana", Susana Giménez se refirió al supuesto romance de su amiga con una mujer y contó cómo Vero Castro atraviesa este escándalo.





"Están haciendo una 'caza de brujas' con Verónica. Ella está recontra triste", indicó la animadora de Telefe.





"La invité a festejar su cumple acá, pero me dijo que no puede dejar a la madre enferma y a su hermana ciega. Ella es muy sensible, no aguantó todo esto. De hecho quiere dejar su carrera y le dije que está loca. Estaba a punto de filmar una película", concluyó.