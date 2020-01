Susana Giménez rompió el silencio tras sus polémicos dichos sobre la pobreza

Debido al debate que provocó con su posición, la diva de los teléfonos decidió emitir un comunicado, que publicó en su cuenta de Twitter. "En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos", señaló la estrella, en referencia a los cuestionamientos que recibió por sus declaraciones.





La figura de Telefé indicó que primero prefirió no pronunciarse más al respecto, pero finalmente optó por hacer un descargo. "'La gente me conoce', pensé, 'no hace falta que aclare nada'. Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder. Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo mi país y me duele tremendamente el hambre y la pobreza", continuó.





En el comunicado, la conductora amplió su postura sobre cuál cree que es la solución a los problemas socioeconómicos de nuestro país. "Sostengo la idea que quise transmitir. Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta; y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema", enfatizó.

Embed En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) January 14, 2020



Susana contó detalles de una conversación que tuvo con un colaborador de la ONU, que le dio su perspectiva sobre el trabajo de ese organismo en el tema. "Tengo amistad con un argentino que trabaja hace años en las Naciones Unidas, él me ha contado cómo lograron mejorar la calidad de vida de los más necesitados enseñándoles a organizarse de otra forma, poblando zonas rurales, buscando la forma de generar sus propios recursos", detalló.

Embed “La gente me conoce”, pensé, “no hace falta que aclare nada”. Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder.



Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, AMO MI PAÍS Y ME DUELEN TREMENDAMENTE EL HAMBRE Y LA POBREZA. — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) January 14, 2020



Por último, la estrella de la TV recalcó que no tuvo intenciones de generar malestar alguno en la opinión pública. "Jamás pensé que alguien pudiese interpretar de mala forma lo que dije, mucho menos que creyeran que el dolor de la gente me resulta indiferente, no está en mi naturaleza, no sería yo. Quiero creer que aunque digan lo que digan la gente lo sabe... pero como estamos viviendo un momento difícil de mucha incertidumbre y enojo, lo comprendo. Por eso si alguien entendió que lo estaba ofendiendo, le pido disculpas", finalizó.

Susana Giménez generó un gran revuelo al referirse a la situación económica del país. La conductora desató una controversia al dar su opinión sobre la pobreza y la falta de trabajo en la Argentina. "Si hay mucha pobreza que vayan a trabajar al campo, nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", afirmó.