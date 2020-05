Susana recordó una frase de Goldy: “Ya no está tu mamá, pero estoy yo”

"Goldy fue muy importante en mi vida. Siempre me decía: ´acordate que ya no está Lucy (su madre), pero estoy yo y siempre te voy a mirar…´”, recordó Susana antes de quebrarse al aire al ser entrevistada en Telefe Noticias. “Me enteré por un llamado, me lo dijo Chiquita… Y eso me dejó peor. Yo empecé a gritar como loca y ella también. Y tuve miedo de que le hiciera mal. Le dije: ´Chiqui, te va a hacer mal. ¡Basta! Me respondió, ´sí, me va a hacer mal, me va a ser mal…´ y cortó, no sé…”, reveló en llanto.

“Sé que está con Marcela, pero es muy duro. Muy duro. Eran una sola persona, hablaba, todos los días con ella… Terminaba el programa y ella le comentaba todo, la ropa, lo que dijiste… era muy cálida y amorosa. No hay personas así, por eso Dios la premió con esa muerte pacífica, porque se acostó y nunca más se levantó. Goldy era un ser de luz”, dijo.

“Lo peor es que ayer o antes de ayer hablé con Goldy y me mandó una torta enorme que decía: para Susana y Merceditas, mi familia del alma y me. Y me mandó un regalo: ´Quiero vértelo puesto en el campo, en La Mary´”, me dijo. Es un echarpe divino de cashmere. Y to le había traído uno de gaza con brillitos de New York que le gustó tanto. Nada… Estoy muy triste”, continuó.

“Uno sabe que alguna vez iba a pasar, pero cree que la gente que a la que uno ama, es inmortal. Goldy estaba muy bien…De cabeza ni hablar porque las dos son mágicas, pero hablaba mas despacito que de costumbre. Hace días hablamos durante una hora, a ella le gustaba hablar por teléfono. Para mi fue una figura maternal total, no había cumpleaños sin ella. Hasta cuando lo pasé en la India, en lo de la madre Teresa, no dejó de llamarme. Nunca en su vida. Estaba en los lugares más insólitos y recibía su llamado, era tan cariñosa… la adoraba y mi hija también, está desesperada. Eramos familia”, concluyó entre lágrimas.

(Fuente: Gente)