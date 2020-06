Susana se animó a la cocina y compartió la receta en las redes

Durante la cuarentena, Susana Giménez comenzó a cocinar. Cuando estaba en Buenos Aires, la diva de Telefe reconoció que había aprendido a hacer un pollo e incluso sostuvo que temía encender el horno.

Con el paso de los días, empezó a acercarse cada vez más al arte culinario y por eso, este martes compartió una de sus recetas preferidas en su cuenta de Instagram.

La primera en sorprenderse con la habilidad de Su fue su hija Mercedes, quien subió el primer pollo cocinado por la conductora. Luego, durante un programa con Marley, "Por el mundo en casa" se animó a hacer una tortilla de papas en vivo, y ahora desde Punta del Este mostró la receta de un plato simple, pero muy nutritivo.

"Sé que muchos (como yo) están dando sus primeros pasos en la cocina. Le pedí la señora que cocina exquisito en La Mary que me pase algunas de mis recetas favoritas para compartirlas con ustedes. No dejen de probarlas, me lo van agradecer… Arrancamos con la tostada de espinaca con huevo poché”, detalló Susana.

Y luego compartió el paso a paso:

•Lavar hojas de espinaca, escurrir y picar bien finita.

•Dorar 1 cebolla mediana con unas gotitas de aceite.

•Sumar a la espinaca cruda a la cebolla.

•Agregar sal, nuez moscada, pimienta negra.

•Cocinar hasta que la espinaca esté cocida.

•Ya fuera del fuego agregar unas cucharas de queso Casancrem light.

•Tostar una rodaja de pan lactal o de campo.

•Colocar la espinaca sobre la tostada y agregar un huevo poché arriba de todo.