Super secreto: Brenda Asnicar contó por qué no habla de su marido

Hace unos años Brenda Asnicar viajó a Colombia para protagonizar "Cumbia Ninja", una ficción de Fox que se emitió en toda América Latina.

Allí cambió su vida por completo ya que conoció al joven empresario Alejandro De Angulo, con quien se casó en secreto en Croacia hace poco más de un año.





Asnicar contó las razones por las que prefiere mantener el hermetismo respecto de su marido: "Mi corazón tiene dueño y no es argentino, pero estoy muy bien acompañada. Muchos dejaron pasar el tren. Ahora ya es tarde. Además, es tan difícil dar con esa persona perfecta que cuando la encontrás, no la querés soltar por nada del mundo", dijo la actriz a la revista ¡Hola! Argentina.





Embed Ver esta publicación en Instagram #cali Una publicación compartida por BRENDA ASNICAR (@basnicar) el 26 de Sep de 2018 a las 9:22 PDT



Consultada respecto del porqué del misterio en torno a su pareja, <b>Brenda</b> justificó: "Porque hay gente que no quiere exponerse, no que no es del medio y hay que respetar al otro. Son acuerdos que uno hace en su pareja. Además, decidí dejar de hablar de cosas que no suman en mi carrera".





Por otra parte, la actriz confesó: "Me encantaría ser una mamá joven, formar familia numerosa, tener cinco bebés, y al mismo tiempo seguir con mi carrera. Imagino que mis hijos van a ser tan activos como yo. Pero por ahora solo tengo ganas".