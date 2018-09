Subieron el tonito: Nicole Neumann y Connie Ansaldi se trenzaron en vivo

Con la presencia de Mauro Szeta en el estudio, Connie Ansaldi estaba explicando la trágica muerte de una mujer que se electrocutó con un alambrado en su casa cuando Nicole Neumann la interrumpió por un comentario sobre los animales, pero la panelista la frenó en seco.

"Lo que está habilitado es una especie de cerco que no llega a tener 220v, que es para los animales, que apenas si lo toca una vaca o una oveja no te llega a dar una patada", contó Connie.

En ese momento, la modelo interrumpió a Connie, refutándola con experiencias personales, según ella, pero Ansaldi le paró el carro.

"Pará, Niki, a veces interrumpís tanto que no se puede terminar de hablar, hija", disparó Connie. Pero la modelo no se achicó: "No, mi amor, voy a desacreditar todo lo que digas porque yo estuve en el campo".

Finalmente, cuando todo estaba por volar por los aires, la conductora del ciclo le fin a la discordia: "No se agredan por favor que no es lindo", pidió Vero Lozano. ¡Wow!

