Suar se juntará el viernes con Juan Darthés por las denuncias de acoso

Para pasar en limpio y ser claros con la información hay que remarcar que hasta el momento de la publicación de estas líneas el tema deestá judicializado por una decisión del actor que le inició una demanda civil por daños y perjuicios ay en estos días presentará una querella penal por calumnias e injurias contra

En ese punto se para Adrián Suar para tomar decisiones sobre el actor que encabeza la tira nacional más exitosa, "Simona", y que siempre formó parte de sus elencos desde la época de "Gasoleros" cuando su productora recién daba los primeros pasos.

De hecho, Suar habló sobre el tema en la previa al cumpleaños de Mirtha Legrand: "No es cierto que estemos pensando en sacar a Juan de Simona. Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso. Personalmente, sacarle a alguien la fuente de trabajo es difícil, son decisiones que hay que tomar en calma".

La reunión se iba a llevar a cabo ayer pero se pospuso y según pudo confirmar este portal se concretará el viernes próximo. Otro dato no menor es que Suar no tomará ninguna determinación hasta que la justicia no se expida y le dé un punto final al tema, por lo que Darthés tiene asegurada la continuidad en "Simona".

Por lo que pudo averiguar este medio, Adrián va a charlar sobre el tema y cómo atraviesa este momento tan duro en su vida y en su carrera.