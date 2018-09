Stephanie Demner, la influencer y modelo que conquistó al tenista Guido Pella

La pareja del tenista contó cómo seguirá su 2018: "Estoy trabajando en proyectos con dos marcas de ropa, este año no voy a hacer tele porque Guido tiene muchos viajes y lo quiero acompañar. Por suerte mi trabajo es bastante libre, a menos que tenga alguna campaña puntual".

La modelo, que llegó a desfilar en la fashion week de New York para Custo Barcelona, agregó: "Participé de un programa a principio de año con Mariano Zabaleta, Pico Monaco y el Pollo Álvarez. Me encantaba y me sentía cómoda pero era un poco incompatible con mi estilo de vida por los viajes, entonces resultó difícil atarme al formato de tele".



"Vine a San Juan con Marley, a recorrer y mostrar la provincia para su programa, y cubrimos la Fiesta Nacional del Sol, es una ciudad encantadora, con gente dulce y educada, da gusto venir acá, y los paisajes son hermosos", remarcó.



Durante viernes y sábado, Stephanie vibró y palpitó la Copa como una hincha más: "Pensé que venia a disfrutar, pero lo viví con nerviosismo, este deporte no te deja disfrutar. Terminó el partido de Guido (victoria sobre el colombiano Daniel Galán) y el resto de mi día fue fatal, llegamos al hotel y estaba muy cansada, era como que hubiera jugado yo. Hay gente que se toma tiempo de criticar por redes sociales y creo que no está bueno que pase eso, a veces digo 'por qué no se paran ellos en la cancha, a ver que pueden hacer'".



Consultada sobre los detalles de su relación amorosa, Demner precisó: "Con Guido hablamos de todo un poco, a veces sale el tema del tenis porque es su trabajo y su día a día, pero tratamos de no hablar de eso, intentamos distendernos. Yo le digo que su trabajo es cambiante, semana a semana, y desde que sigo este ambiente veo que los jugadores sufren demasiado las derrotas, entonces yo como compañera trato de que no caiga, de decirle que si no le va bien tiene una revancha la otra semana. Emocionalmente él tiene que estar preparado, porque a veces sos un héroe y al otro día no servís para nada".



Por último, la joven nacida en Capital Federal hizo una reflexión acerca del movimiento feminista y un mensaje a sus seguidores: "Hay muchas nenas que se me acercan para decirme que me admiran y por eso trato de ser cuidadosa con el contenido que subo, les sugiero que hay que formarse y reinventarse, no es postear una foto y nada más. Feministas tenemos que ser todos, pero sin respeto no se llega a ningún lado, creo que cuando hay marchas que dividen y no se tolera la postura del otro terminamos perdemos todos. Nuestro país y su gente tienen muchísimo potencial, por eso lo ideal sería respetarnos".

