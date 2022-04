Stefi y Ricky Montaner enfrentan rumores de separación

Desde Instagram, en una publicación conjunta, Stefi y Ricky hicieron frente a los trascendidos de crisis de pareja con una foto de los dos abrazados. "4ever" (para siempre), expresaron en la postal.

Por si no fuera poco con el posteo en sus muros, la actriz compartió la misma imagen en sus historias para que no queden dudas que siguen unidos y no se separaron a pocos meses de dar el sí.