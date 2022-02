Stefi Roitman habló sobre su vínculo con su suegra

Cansada de que se diga que tiene mala onda con su suegra, Stefi aclaró que se lleva muy bien con toda la familia de su marido y que le duele que se diga que no es así.

"Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", aseguró Stefi en una nota con Perros de la calle.

Y se despidió admitiendo que la entristece que digan que tiene mala onda con la familia de su esposo, pero que intenta mantenerse al margen de esas versiones.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", remarcó.