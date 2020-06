La sorpresiva frase de Marcelo Tinelli tras su separación de Guillermina Valdés

Ayer, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia, tras ocho años de amor él y Guillermina Valdés pusieron en suspenso su relación.

A través de su cuenta en Instagram el conductor de "ShowMatch" contó su situación actual. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos”, escribió.

“Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, cerró.

Luego fue la actriz y modelo quien habló sobre cómo viene atravesando la ruptura. “La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir y vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto como lo fue nuestra relación”, aseguró Guillermina a revista Gente.

Y este lunes, Ángel de Brito dio detalles de la ruptura en "LAM": “Están en crisis hace bastante tiempo, no es de la cuarentena. La remaron todo este tiempo con discusiones en el medio. Este fin de semana decidieron tomar caminos separados en buenos términos. Por lo que hablé con ambos, yo creo que no descartan en algún momento quizás volver”.

Segundos después, contó cómo fue su charla con Marcelo: “Yo le había preguntado días atrás y me había respondido que no estaban separados. Ayer le volví a preguntar temprano y me dijo ‘ahora sí, ya estamos separados, lo decidimos, lo charlamos y cada uno por su lado; en un rato lo subo a mi Instagram’".

Sobre los motivos del distanciamiento, De Brito indicó: “Le pregunté los motivos, entonces me contó esto de la crisis y que la cuarentena obviamente siempre genera roces. Piensen que es una familia ensamblada que son muchos, cuatro de Marcelo, tres de ella y Lorenzo. Son un montón conviviendo. Los chicos se llevan bien, pero a veces los padres tienen conflictos a partir de todo esto”.

Por último, De Brito reveló una sorpresiva frase de Tinelli sobre la ruptura, que deja la puerta abierta a una reconciliación: “Me dice Marcelo textual ‘veremos cómo seguimos más adelante’. Por eso digo que no descarto que vuelvan”.