Son cuatro las películas argentinas que competirán en Berlín

Las películas argentinas "La cama", de Mónica Lairana, "La omisión", de Sebastián Schajer, "Marilyn", de Martín Rodríguez Redondo, y "El día que resistía", de Alessia Chiesa, competirán por el Premio GWFF a la Mejor Ópera Prima, dotado con 50 mil euros, del 68vo. Festival Internacional de Cine de Berlín, que se realizará en la capital alemana entre el 15 y el 25 de febrero próximo.

A estos filmes nacionales, que participan respectivamente de las secciones Forum, Panorama y Generation del certamen alemán, se suma la película paraguaya "Las herederas", de Marcelo Martinessi, que se convirtió este año en la primera obra de ese país seleccionada para la Competencia Oficial por el Oso de Oro.

Con el objetivo de apoyar aún más a la próxima generación de cineastas, la Berlinale creó en 2006, el premio GWFF Best First Feature Award, dotado con 50 mil euros -que se dividirá entre el productor y el director de la película ganadora- y financiado por la Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrecht, una sociedad alemana dedicada a salvaguardar los derechos de cine y televisión.

Además del premio monetario, "el ganador recibirá un visor de alta calidad para cine como instrumento útil y trofeo memorable que debe acompañarlos en su futuro camino hacia el éxito", indicaron fuentes de la organización de la Berlinale.

Las películas seleccionadas para participar en la competencia por el Premio a la Mejor Ópera Prima del festival fueron elegidas por el propio director de la Berlinale, el alemán Dieter Kosslick, quien es asesorado para ellos por los jefes de sección de Panorama, Forum, Generation y Perspektive Deutsches Kino.

El jurado para el Premio GWFF a la Mejor Ópera Prima estará compuesto este año por el italiano Jonas Carpignano, el rumano Călin Peter Netzer y la israelí Noa Regev.

Las películas argentinas deberán medirse con filmes como "Touch Me Not" (Rumania), "Rou quing shi" (China), "The Tree" (Portugal), "Notes on an Appearance" (Estados Unidos), "Blue Wind Blows" (Japón), "Dressage" (Irán), "Para Aduma" (Israel), "Luz" ( Alemania ) y "Whatever Happens Next" (Alemania-Polonia), entre otras.