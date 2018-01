Soledad Silveyra reapareció tras sus problemas de salud: "La pasé mal"

Luego de un 2017 difícil, Soledad Silveyra reapareció en la noche del sábado en el programa de Mirtha Legrand. Mientras se prepara para volver al teatro, y ya mejor de los problemas de salud que la mantuvieron alejada de las cámaras, la actriz habló por primera vez de los dos accidentes domésticos que hicieron que su salud estuviese comprometida durante el último año.





"Me caí dos veces, pero siempre que uno se cae se levanta. La primera vez que me caí fue el 8 de enero. Estaba arreglando un televisor con la chica que cuida a mis nietas en Punta Ballena, me senté en una mesa de cristal con un borde respetable de hierro, pero debo haber apoyado un poquito para atrás la cola y me caí. Me rompí la vértebra doce, como Neymar", contó Silveyra en el ciclo de la diva en referencia al accidente ocurrido en Punta del Este, en donde se cortó y se fracturó una vértebra . contó Silveyra en el ciclo de la diva en referencia al accidente ocurrido en Punta del Este, en donde se cortó y se fracturó una vértebra .





Y cuando comenzaba a recuperarse, otra vez se volvió a caer. "El 24 de marzo estaba acostando a mi nieta Clarita y se me cruzó Jorgito, el perro. Yo estaba en medias y me resbalé en el parquet, me fui para atrás. Ese golpe fue impresionante".





Esta caída le produjo una lesión más grave, ya que se rompió la apófisis odontoide, una vértebra cuya fractura incide en el movimiento de todo el cuerpo. "Tuve tres meses de yeso, 20 días internada... hoy no tengo más que un agradecimiento enorme, porque la pasé mal, pero ya quedó atrás. Cuando doy las gracias me emociono porque fue muchísimo el amor que recibí de mis amigos, de mi familia y de una médica que amo y respeto profundamente porque no solo es una gran profesional, sino que tiene vocación", indicó.





Por último, señaló: "No hizo falta operarme, solo estuve en reposo. La recuperación fue dura, larga, porque los músculos de adentro quedan debilitados, pero ahora no me duele".





(Primicias Ya)