Este viernes, el horno no estaba para bollos para Sol Pérez. Al menos es lo que pareció cuando la rubia destrozó a una seguidora que la criticó mientras estaba al aire con Soledad Silveyra.

"¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas?".

Pero al ver el mensaje, Solcito explotó: "No tenía el celular en la mano pelotuda. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. ¿Viste que a veces hay que cerrar el orto?".

