Sol Pérez se destapó y dijo que Fernando Bertona le parecía muy atractivo

¿Qué tendrá? Marcelo Tinelli se sorprendió por el éxito de Fernando Bertona con las mujeres y se volvió loco intentado averiguar cómo hacía.





La One Moria Casán fue la responsable del llamativo momento cuando, durante la devolución del tango, contó que Sol Pérez había dicho que Bertona "le parecía muy atractivo."





"Me emocionás. No parás, boludo. No parás", arrancó Tinelli e hizo sonrojar a Fernando





El conductor enseguida le preguntó al bailarín "¿Qué tenés, Bertona? ¿Que tenés?".





"¿Con qué las conquistás, Bertona? ¿Qué formula tenés, Bertona?", agregó el conductor fuera de sí, en uno de los momentos más divertidos de la noche.





La One enseguida le puso paños fríos al asunto y continuó su devolución, no sin antes aclarar que consideraba a Sol muy afortunada por el compañero de baile que le tocó en suerte.





¡Qué tendrá!

Embed Embed



Fuente: eltrecetv