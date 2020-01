Sol Pérez se descompuso en el teatro y suspendieron una función

Las cosas entre Sol Pérez y Mónica Farro venían picadas desde finales del año pasado y en las últimas horas terminó estallando. Ambas compañeras de la obra "Veinte millones" discutieron muy fuerte en Mar del Plata. El episodio fue muy tenso.





"Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos", indicó Sol en "Involucrados", América.





Según datos a los que accedió A24.com, hubo insultos entre las dos y se apuntaron con cosas íntimas. Aparentemente, la uruguaya intentó ir encima de Pérez y ahí intervino uno de los productores que estaba arriba del escenario llevándose a upa a Sol para evitar que continúe el conflicto y pase a mayores.





Este sábado a la tarde, en principio, se reunirán Carmen Barbieri y Sebastián Almada (diirector de la comedia) para definir los pasos a seguir: si se decide remover a alguna de las dos del elenco, a ambas o que todo siga igual bajo un pacto de calma.





Por lo que pudo averiguar Primiciasya.com, la obra sigue sin cambios. Tanto Sol como Mónica se quedarían en el elenco. Sin embargo, este conflicto generó la suspensión de la segunda función prevista para el viernes a la noche. Sol estaba muy nerviosa y se descompensó por lo que no pudieron hacer la presentación.





Guillermo Marín, productor de la obra, emitió un comunicado pidiendo disculpas al público.