Sol Pérez renunció a un programa por el acoso de un compañero

Si bien se negó a dar el nombre del supuesto acosador, Sol dio algunas pistas que condujeron directamente a Cristian U, por entonces, Capitán del equipo del que la chica del clima formaba parte: "Me decía: 'dame un besito, dame un besito', y como no se lo quise dar, empezó a tomar represalias y no voy a decir el nombre porque sé que le encanta, pero no lo voy a nombrar es una persona muy oscura".



Cuando la cronista de LAM le mencionó a Cristian U, ella no lo negó. Sonrió y dijo: "No voy a dar el nombre".



La respuesta no tardó en llegar. También entrevistado por Los ángeles de la mañana, el excompañero de Sol, supuesto señalado por acoso, se despachó: "Tiene que haber un límite... chicos, es Sol Pérez, le gusta hacer quilombo".



Respecto a el pedido de "besos", señaló: "Sol Pérez se besaba con todo el mundo en el programa, era un juego que hacían entre ellos y yo no participaba... Tiene que haber un límite, las mujeres que están exigiendo todo lo que se merecen y les cuesta conseguir, no pueden permitir que vengan a joder con este tema".



Ya sobre el final, casi como si pecara de indiscreto, Cristian U deslizó que tenía información que podía llegar a perjudicar a Sol: "Tengo un montón de info de gente que anda por el Faena", refiriéndose al popular hotel de Puerto Madero.





Fuente: eltrecetv