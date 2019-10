Sol Pérez presentó a su novio y dijo que se quiere casar

Sol Pérez está saliendo con Guido Tomas Mazzoni, dueño de una conocida cadena de crossfit, con quien blanqueó relación en público hace unos días con una foto que compartió en Instagram.





La rubia está pasando por un gran momento con el empresario y dejó en claro sus ganas de formalizar la relación.





"Él me dice todo el tiempo que casemos pero yo le digo más adelante. Yo me casaría ya. Al principio a mi papá no le gustó que sea diez años más grande", dijo Sol en el ciclo "Tarde pero temprano", Net TV.





"Me cuida, me trata bien, es divertido, se fija que esté bien todo el tiempo", destacó sobre su actual novio.