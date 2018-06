Sol Pérez: ¿Le daría una oportunidad a Fede Bal?

Cuando días atrás Laurita Fernández y Fede Bal anunciaron la ruptura de la pareja, de inmediato surgió el rumor de que Sol Pérez había sido la tercera en discordia entre la ex pareja.

"Decidimos terminar, lo intentamos y no funcionó. Es definitivo", anunció la bailarina en Intrusos, dándole paso a las especulaciones que prontamente fueron desmentidas por Pérez, quien aseguró que nada había tenido que ver en la separación de la ex Combate y el actor.

Pero este viernes, Sol brindó un móvil para el ciclo de América y volvió a referirse al tema, cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que "algo" pudiera pasar con Fede, cosa que, por cierto, la blonda no negó.

"Hoy te digo que hay cero posibilidades con Fede. El día de mañana, no sé qué puede llegar a pasar con mi vida", tiró.

"Me encantaría bailar con Fede en ShowMatch. No tengo nada que ocultar entonces no voy a decir que no me gustaría. Yo en el teatro me llevo muy bien con él", agregó luego.

Finalmente, habló de Laurita: "Me cae 10 puntos. Los dos fueron compañeros míos de laburo y me caen bien los dos. No me meto en relaciones. Juro que si una persona tiene novia, hay tanto hombre suelto, que es ilógico. Más él que es del medio, es meterme en un bardo", concluyó Sol Pérez.

