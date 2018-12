Sol Pérez fue a bailar con amigas y al final hubo sorpresa

sol perez boliche amigas (2).jpg Embed Ver esta publicación en Instagram Gracias ❤️ Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 25 de Nov de 2018 a las 4:08 PST

Fuente: pronto

Es que la ex chica del clima suele viajar al interior del país para hacer presencias en diferentes boliches, por lo que no tiene tiempo de salir a conocer la noche porteña.De hecho, este fin de semana largo permitió que la panelista de Los Especialistas del Show saliera a bailar en dos ocasiones distintas. Una que pasó casi desapercibida, y de la que solo nos enteramos por algunas historias de Instagram, y otra con un final algo accidentado.Es que la joven pasó la noche en un conocido boliche de la zona de Costanera y, como hacen muchos chicos de su edad, dejó el auto en las cercanías a la fiesta. Pero parece que el estacionamiento no estaría siendo el fuerte de Sol, ya que cuando terminó la salida, entrada la madrugada, se encontró con una curiosa nota en su auto.le escribió alguien en una notita, que dejaron pegada a su coche.