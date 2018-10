Sol Pérez explicó por qué rompió un auto con un bate de beisbol

Intrusos fue a buscar a la diosa a la casa, quien ante la cámara y entre risas se hizo cargo de ser la persona que rompió el vidrio trasero del vehículo blanco, sin patente y con un enorme moño rojo en su techo. “Soy yo, chicos, ja. ja. Pero no pasa nada, es un juego divertidísimo, ya van a ver. ¿Que de quién es el auto? No puedo decir nada, es un juego. Ya lo van a ver, no puedo decir nada”.



Luego, en Los Especialistas del Show, programa del que es panelista, agregó: "Vi que en algunos programas mostraron el video y me dejaban como una agresiva. Es un juego. Ya se van a enterar más, no puedo hablar mucho de eso. Es verdad que tal vez soy de gritar, reaccionaria, me bajo del auto y filmo al colectivero que me chocó, pero no le voy a pegar así a un auto. El tiempo me va a dar la razón, porque hay otros videos de este tipo y peores".

Fuente: ciudad