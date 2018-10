Sol Pérez estalló contra Iliana Calabró: "No me puedo cortar el culo"

Sol Pérez es intensamente criticada por el volumen de su cola y la semana pasada, la rubia estuvo en boca de todos tras las gastadas dirigidas hacia su persona, de parte de los periodistas Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, durante el pase de sus programas por Radio Mitre.

En este marco, la ex chica del clima dialogó esta mañana con Los Ángeles de la mañana y mostró su descontento con las ironías hacia la parte posterior de su exultante anatomía.

"¿No te ves siempre enojada? Te veo siempre a la defensiva cuando hacemos una nota, un poco paranoica con el tema del cuerpo. ¿Qué te importa lo que digan todos?", le tiró Ángel de Brito, dándole pie a Sol.

"No me importa. Ellos hablaron de mí y yo lo que hago es contestar a algo que me pareció agresivo. Cada uno se defiende como persona", contestó la modelo.

"No fue agresivo, fue una humorada. Quien trabaja exponiendo su cuerpo...", acotó Iliana Calabró.

"Mi cuerpo es parte de mí, yo no me puedo cortar el culo", siguió y agregó: "No me voy a bancar esas cosas que me dijeron. Yo me voy a mostrar como quiera, y no por eso la gente me puede hablar del culo, tocarme, abusarme o faltarme el respeto. Mi profesión no es un culo".

Luego, Iliana empeoró la situación: "Si vos querés que te reconozcan o vean tu trabajo como periodista, en la radio o en la televisión no lleves el foco de atención a tu cuerpo", dijo la panelista.

"¡Eso quedó en la prehistoria! Yo no me quiero tapar, porque yo soy libre con mi cuerpo. Una foto no te determina. ¡Es un horror! Y es horrible el mensaje", devolvió Sol.

En ese momento, la discusión terminó de la peor manera y Sols abandonó el móvil: "La próxima vez que me sienta denigrada como mujer me tengo que callar, porque calladitas somos más lindas. Chau", dijo la mediática con ironía antes de retirarse, ante la sorpresa de De Brito y las panelistas.

Mirá el video!

Embed