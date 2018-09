Sol Pérez escarchó a un colectivero que la chocó

"Cuando me bajé y le dije que me chocó, me cerró la ventana del colectivo y no me quería dar los datos. Ahí me paré delante del colectivo y le dije que me iba a tener que pisar, que hasta que no me dé sus datos no me iba a ir, pero me decía que había tránsito y se reía... No entiendo de qué se reía. Todo bien si él no tiene que pagar el colectivo, yo tampoco tengo que pagar el arreglo del auto porque lo paga el seguro. El hecho es que esa persona, con esas características, maneja un transporte público", completó Sol Pérez.

Embed Robledo Daniel el colectivero de la línea 95 interno 30 que te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público pic.twitter.com/IvQvO122iy — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 18 de septiembre de 2018



A través de un video en el que mostró el momento en que discutía con el chofer, la participante de Bailando 2018 escribió: "El colectivero de la línea 95 interno 30 te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público".Entre las repercusiones que tuvo su mensaje, algunos usuarios la interpelaron y ella se defendió: "Lo pasé y me chocó. Yo trabajo todo el día y me cuesta comprarme las cosas, por eso me bajé y lo grabé. ¿No ves como se ríe? ¿Sabés qué pasa? ¡Él no paga el bondi si lo choca!". Luego, Sol posteó las fotos de cómo quedó su auto y el micro, y reveló cómo fue que obtuvo los datos del conductor: "No me quería pasar los datos, me los paso recién cuando llegó la Policía. Si no me paraba adelante, se escapaba".Pasado el mal momento, la panelista de Los Especialistas del Show explicó a Los Ángeles de la Mañana el contexto de su siniestro: "Estábamos saliendo de la radio, cuando agarré Azcuénaga, pasé al colectivo y me tocó bocina enojado porque lo pasé. Y de la nada me tocó la parte trasera derecha de mi coche. Como justo nos agarró el semáforo, me bajé. Me dio bronca la situación, no el choque, porque fue muy obvio que lo hizo a propósito".