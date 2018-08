Sol Pérez, descompensada y con vómito

Este viernes, a poco de arrancar con el programa, Marcelo Polino le comunicó a la audiencia sobre la ausencia de la explosiva rubia en el programa.

"Tenemos una mala noticia para el equipo, no está Sol Pérez. Este es un último momento, ella estaba preparándose para venir y se descompensó", reveló el conductor.

Y arrojó más datos: "En este momento está yendo al médico, seguramente para que le den un diagnóstico. Aparentemente, tendría una intoxicación bastante severa", comunicó Marcelo.

"Ayer hizo todas sus actividades normalmente. Más allá de si le cayó mal una comida o no, había hablado con ella en privado y le dije 'estás con una vida a full. Bajá un cambio porque la vida de señales'. No soy brujo pero no pasaron ni 24 horas y está casi internada. Los chicos de producción se están comunicando con ella para ver cómo sigue...", cerró Polino. ¡Mejorate, Sol!

