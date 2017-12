Sol Pérez debutó: "Estaba tranquila hasta que arrancó la función"

El miércoles por la noche, "La Isla encantada" tuvo su exitoso debut en Villa Carlos Paz: la obra protagonizada por Pedro Alfonso, Marcelo Polino y Fredy Villarreal comenzó con gran éxito.





Una de las integrantes del show es Sol Pérez, mujer de gran exposición mediática durante 2017. Hablamos con la rubia sobre lo que significó debutar sobre un escenario.

"Estoy muy contenta con el estreno de la obra, arrancamos con todo, había un montón de gente. Muy agradecida a todos los que nos vinieron a ver. Es importante tener la devolución del público", comenzó.





Y siguió: "Espero que la gente siga viniendo, está espectacular la obra, es súper divertida. Antes de arrancar estaba tranquila, hasta tenía sueño, pero cuando vi que bajó la pantalla y empezó la peli, me agarró un miedo tremendo, sentí la mezcla de adrenalina con nerviosismo".

"No sabía cómo iba a reaccionar, nunca había hecho teatro. No sabia si me iba a olvidar algo o no... Por eso los nervios. Uno a veces en el escenario quizá no da el pie y le jugás en contra a tus compañeros. Pero salió todo espectacular".

"Me pasó lo que me pasaba en el Bailando: las expresiones corporales que no tenia en los ensayos, después las tenía. Tuve reacciones que no tenía antes. La gente se fue muy contenta", completó. completó.

