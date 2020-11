Sofía Zámolo compartió la primera foto en familia junto a su bebé, California

La semana pasada, Sofía Zámolo se convirtió en mamá por primera vez junto a su pareja, José Félix Uriburu.

California llegó al mundo el 29 de octubre pasado por cesárea. La bebé pesó 3,490 kilos y midió 49 cm.

Y ahora, la modelo compartió la primera foto junto a su hija. "BIENVENIDA CALIFORNIA URIBURU ZAMOLO a nuestras vidas💖💖💖 Gracias por sus infinitos mensajes de amor y de bienvenida a nuestra hija", escribió.

Sofía Zamolo

"Estamos conociendo un mundo nuevo, una locura de amor, explosión de sentimientos como nunca antes imaginé en mi vida. Gracias y más gracias por todo el amor que nos mandan. Llega y se siente. GRACIAS por esta bendición", agregó.

Recordemos que Sofía Zámolo tuvo una larga lucha para ser mamá. Hace unos meses contaba cómo fue el momento en el que se enteró de la linda noticia. "El día que me hice el test, tenía 3 días de atraso. Lo más gracioso es que me lo hice y miraba el palito, puteando y esperando que me diera negativo.... pero veo un cosito traslúcido y lo puse a contraluz pensando 'qué guachada, con esto una mujer se puede ilusionar'... en eso estaba y de repente, se empiezan a marcar las dos rayas del positivo", indicó.

De acuerdo a lo que dijo, esa vez había decidido hacerse la prueba sola, en el baño de su casa mientras su marido miraba televisión porque 'estaba segura que daría negativo': "Él estaba en la cama, mirando todo el tema del coronavirus, que había llegado a Brasil y que se yo. Preparé el teléfono para grabarlo, lo escondí un poco y lo llamé. Aparece medio dormido en el baño, en calzones... imaginate que el video no se puede mostrar. Fue hermoso, nos temblaba todo el cuerpo".