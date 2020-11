Sofía Pachano no pudo contener las lágrimas al hablar de la salud de su papá

Sofía Pachano se mostró quebrada en "Masterchef Celebrity", Telefe, al homenajear con un plato a su padre, Aníbal Pachano, quien en el último tiempo pasó por varias complicaciones de salud.

“Me gustaría homenajear a mi papá, porque él siempre es como que no va a estar más...”, dijo la actriz sin poder contener el llanto tras la propuesta gastronómica de Santiago del Moro.

Y profundizó: “En los últimos años, yo el sentimiento de pérdida lo tengo medio constante con mi papá. Con sus enfermedades es como todo el tiempo".

"Y él (Aníbal) es tan resiliente que sale. Pero me pareció que no hay que homenajear solamente cuando esas personas no están, sino que realmente lo vean estando”, remarcó Sofía.

“Son unas tortas fritas. Y yo sé que esto a él le va a gustar, así que lo quiero hacer”, explicó la actriz sobre ese plato tan especial.