Sofía "Jujuy" habló tras la pelea con el Pelado López

Sofía "Jujuy" Jiménez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras pasar la Navidad en Jujuy, su provincia natal, y luego de anunciar su separación de Guillermo López hace unas semanas.





"Me vine a Jujuy a conectar con mis raíces y con mi familia y amigas. Lo estaba necesitando muchísimo y la verdad que esto a mí me llena el alma y me hace muy feliz", comentó la morocha.





"Pasé la Navidad en San Pedro de Jujuy que es el pueblo donde viví hasta mis trece años, toda la primaria la hice ahí y tengo un grupo de amigas hermoso del colegio. La amistad sigue intacta como si el tiempo no pasara. Después de cinco años de pasarla siempre en Pinamar quería pasarla ahí. Pasé Navidad en San Pedro y año nuevo lo pasaré en Jujuy", añadió Sofía.





Embed Una publicación compartida por Sofi Jimenez (@sofijuok) el Dic 19, 2017 at 6:59 PST



Y sobre encontrarse con los suyos, comentó:"Conectando con eso y tratarla de pasarla bien y recibiendo mucho amor de mi gente. Eso me llena el alma".





Sobre su verano laboral, en tanto, adelantó: "Me estoy yendo a Punta el Este a laburar el finde del 5 y después vuelvo y arranco con campañas en Buenos Aires y desfiles. Después me juntaré con la gente de Telenoche para ver cómo sigue el 2018".