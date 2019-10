Sofía Gala ya no se depila: "No me importa esa tontería estética"

A los 32 años Sofía Gala se manifestó en contra de las imposiciones sociales y decidió dejar de depilarse. La hija de Moria Casán cambió mucho su estilo en los últimos años: rompió los parámetros que se les pide a la mujeres, y sobre todo a las famosas, y dejó hasta de usar jeans ajustados o remeras ceñidas al cuerpo por ropa más suelta y sin género.





"Las axilas no me las depilo casi nunca. Pensaba en cuando me desesperaba porque tenía pelos en los chivos y no me ponía la ropa que quería. Ahora no me importa esa tontería estética. Como pensar que si tenés pelo en el chivo sos un chabón. Eso es lo mínimo. Cambiá la mentalidad y dejá de depilarte", dijo en "Cortá por Lozano", Telefe.





Sobre que se vean su vello indicó: "No me importa, no me doy cuenta. No la siento porque es una cuestión cultural. Por ejemplo, de que si no tenés depilada la pata o los chivos no podés ponerte pollera corta. Eso fue desapareciendo con el tiempo como muchos mandatos y faltan muchos más. ¡Así que estamos dejándonos los chivos largos!".





No solo dejó de depilarse las zonas que se ven, axilas y piernas, sino que también ya no lo hace en su zona pélvica: "Tampoco me gusta 'la nada'. Me da raro el tipo que le gusta la vagina pelada. ¡Qué asco! Como los niños pequeños, no. ¡Las mujeres grandes tenemos pelos en la vagina!", afirmó.