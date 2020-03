Sofía Gala tiene nuevo novio: "Estamos creando un amor real"

Sofía Gala se animó a apostar nuevamente al amor. La actriz comenzó un romance con el músico Ezequiel Fernández y asegura que este vínculo es diferente a todos los anteriores.

Sofía tuvo dos relaciones largas: con Diego Tuñón, integrante de la banda Babasónicos, estuvo varios años y juntos son padres de Helena. Tras separarse, la hija de Moria Casan conoció a Julián Della Paolera con quien se animó a más. Con el contrajo matrimonio en 2012 y junto fueron padres de Dante. Pero esa relación, que tuvo varios idas y vueltas, terminó de forma definitiva hace varios meses.

Ahora, Sofía comenzó un nuevo romance con Ezequiel. “Me hace ver el amor de una manera totalmente distinta a como lo percibí toda mi vida. Estamos acostumbrados a que debe ser con sacrificio y sufrimiento, y por suerte, ahora tengo la posibilidad de encontrarme con él en un momento en el que los dos nos percibimos de maneras distintas, ya somos grandes, tenemos hijos y una libertad muy linda. Estamos creando un amor real, que dure para siempre más allá de lo que pase entre nosotros. Estamos construyendo algo nuevo para mí y me encanta”, reveló a la revista Oh la la.

La actriz contó que se lleva muy bien con sus dos hijos: “Siendo mamá eso es algo muy importante. Entre los dos tenemos cinco hijos. Se llevan bárbaro entre ellos, suelen compartir tiempo todos juntos, pero también nos encargamos de tener nuestros momentos a solas y que cada uno mantenga su casa. Después de haber tenido dos relaciones muy largas, me parece que el crecimiento también es no correr atrás de la pasión desenfrenada. Trato de sacar eso de mi vida porque eso fue lo que arruinó mis otras relaciones. Ahora veo muy claro lo que no quiero más”, dijo.

Sobre como es el vínculo con sus ex, explicó: “Con Diego, el papá de Helena, tengo una relación fraternal, somos más que familia. Estoy muy agradecida de que finalmente hayamos podido tener este vínculo, que nos llevó su tiempo. Siempre lo quise y lo voy a querer en mi vida porque es una persona increíble. Con Juli la relación es más reciente, pero terminamos de construir todo para el buen clima, entender que seguimos siendo una familia”.