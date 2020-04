Sofi Morandi reveló su experiencia haciendo ¡un trío sexual!

Los vivos son un furor en tiempos de cuarentena. Los famosos se conectan con la sensación de una cierta "privacidad", por lo que hablan con mucha liviandad; a tal punto, que por momentos de olvidan los miles de espectadores que los escuchan del otro lado y abren el paraguas de las confesiones más íntimas sin filtro. En este caso fue Sofi Morandi la protagonista del comentario que quedó a voces en las redes, luego de confesarle a Santiago Maratea que hizo un trío junto a una amiga y un chico que les gustaba a ambas.

"Este chabón era muy relajado, tranquilo. Me decía que me iba re bien, me felicitaba y me decía que él también estaba bien, que andaba con laburo... Como muy relajado... Pensé: ‘¡Qué lindo este chico!’. Y se lo dije a mi amiga. Pero ella me dijo que no siguiera porque ella ya había estado con él", comenzó relatando la influencer.

Con total relajación y risas la ex campeona del Bailando continuó con el insólito relato: "Cuestión que ella ya se lo había garchado. Pero le dije: ‘bueno, amiga, ¿cuántas veces te lo garchaste? Tampoco es un ex. Compartimos. A todo esto, empecé a bailar en el boliche y como no había tomado en la previa, empecé a chupar. Y lo de compartir quedó en el comentario".

En la misma línea de confesiones sin tapujos, una de las protagonistas de Kinky Boots destapó la caja de su intimidad: "Mientas bailábamos, ella se lo chapó, se toquetearon. Pero yo también seguí hablando con el chico y me seguía cayendo re bien. En un momento, él se fue. Entonces, mi amiga me comenta que el chico se había ido y me preguntó si le escribía y yo le respondí que sí”.

La propuesta final remató el vivo que se hizo viral: "¿Qué decía el mensaje? una propuesta muy directa: “¿estás para hacer algo con Sofi y conmigo?”, y según reveló la bailarina la respuesta del chico que había flechado a su amiga y a ella llegó automáticamente y sin vueltas: "Ok. Me acabo de ir y estoy a cinco cuadras, pero las paso a buscar”.

La historia tuvo final feliz para la actriz y su amiga y Morandi se encargó de contarlo muy triunfante y enérgica: "El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga… y ahí, nada… tipo, vinito, vinito y festichola, ja, ja,ja”. ¡Tremenda!

