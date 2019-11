Soffritti, sobre las escenas de sexo con Tomás Fonzi: "Me genera adrenalina"

Trabaja en la televisión desde que es un niño, sin embargo, Gastón Soffritti todavía encuentra desafíos que lo entusiasman y lo llevan a superarse como actor. En Inconvivencia, el unitario de Telefe, se pone en la piel de un joven que no tiene límites a la hora de amar y comienza una relación con el personaje de Tomás Fonzi.













"La idea era salir de los papeles que me ofrecen siempre, correrme del Gastón bueno, del personaje tradicional. Me parece un lindo desafío", explicó en una charla mano a mano con el periodista Javier Ponzio. "Me vino bien para romper con los estereotipos más clásicos y ponerme en un lugar que de entrada me genera un poco de incomodidad".















La bisexualidad de su personaje lo llevará a tener que grabar escenas de sexo con Fonzi, algo nuevo para él. "Es la primera vez que voy a hacer una escena de sexo con otro hombre, pero todavía no la grabamos", explicó durante la entrevista, que realizaron hace unos días. "Con Tomás nos habíamos cruzado mil veces, pero nunca trabajamos juntos".















"Me genera un poco de adrenalina por ser algo nuevo, pero creo que los personajes caen en la vida de uno cuando estás preparado para hacerlos", aseguró Soffritti quien contó que estaba estudiando una escena de la serie Sex Education para tomarla como inspiración. "Quizás antes me hubiese costado mucho más, porque los prejuicios eran otros y uno se enrosca. En este momento estoy cero enroscado con nada, y está bueno. Coincide con esa etapa y me encanta, porque me va a poner en otro lugar".











