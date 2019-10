Sobreseyeron a Anita Co en la causa por injurias que inició Darthés

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 sobreseyó a la actriz y cantante Anita Co en la causa en la que Juan Darthés la denunció por injurias.





El actor inició la causa penal en contra de Co, luego que ésta lo denunciara públicamente por un presunto abuso sexual.









"Darthés perdió la causa en su contra. El 10 de septiembre sus abogados pidieron nueva audiencia y la jueza se la niega sobreseyendo a Anita Co", confirmó a NA, Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la actriz.









La letrada indicó que el Tribunal fundamentó el fallo en "la falta de interés de Darthés que manifiesta al viajar a Buenos Aires y no presentarse ante el Tribunal".









Además, Hermida Leyenda, explicó que este fallo sienta jurisprudencia en materia procesal y confirma las garantías constitucionales de su defendida Anita Co.









"Modifica la jurisprudencia porque ahora en los juicios de injurias va a ser necesario la presencia del querellante y no sirven los poderes, y que no hace falta estar inactivo 60 días sino que lo que digas modifique y represente el interés real del querellante y en este caso Darthés dijo que quería continuar con la causa, pero no lo demostró al venir al país y no presentarse", señaló.









En tanto, y tras darse a conocer el fallo, la cantante publicó en su cuenta de Twitter: "Después de más de 1 año y 1/2 de avisos de citaciones, audiencias, silencios, falta de presencia y larga espera, hoy recibí una noticia que se las voy a contar en una palabra: SOBRESEIDA. Gracias Raquel Hermida Leyenda por tu incansable defensa".





El pasado 10 de septiembre, los abogados del actor habían pedido la convocatoria de una nueva audiencia de conciliación con Anita Co, pero la jueza Fátima Ruíz López se la negó, y este viernes finalmente sobreseyó a Anita Co.









En febrero último, el actor no se presentó a la audiencia de conciliación que estaba prevista se realizara con la cantante.









La actriz denunció a Darthés en marzo de 2018 en la red social Facebook y dijo que fue abusada sexualmente por él mientras rodaban la tira televisiva "Gasoleros".









Sobre el actor, además de esa denuncia, tramita en Nicaragua, una causa por abuso sexual iniciado por Thelma Fardin.









La actriz contó que fue violada por Darthés en junio de 2009, cuando ambos formaban parte del elenco de la serie de televisión "Patito Feo" y se encontraban de gira por Nicaragua.









En aquella oportunidad, el elenco de la tira se hospedó en el Hotel Holiday Inn y en la habitación del actor se habría producido el presunto abuso sexual.