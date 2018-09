Sin futuro: Jimena Barón habló de su relación con Rodrigo Romero

Jimena Barón está saliendo con el actor cordobés Rodrigo Romero, quien interpretó el personaje del "Potro" Rodrigo Bueno en el filme basado en la vida del cuartetero.

Pero anoche, en su debut en el Bailando, luego de hablar sobre su cruce con Mirtha Legrand, la actriz y cantante reconoció que su relación con el joven, no tiene futuro.

"¡Qué chongazo tiene ella, ese pibe tiene un lomazo!, me dicen las chicas sobre tu novio", comentó el conductor al presentar a la participante.

Luego, Tinelli fue al hueso y arrojó le arrojó, a Jime, pregunta del millón: "¿Hay futuro? Y la respuesta de ella fue más que contundente: "No, conmigo no, por eso no lo traigo", reconoció Barón.

En ese sentido, Marcelo continuó indagando: "¿Sentís que te equivocás con los hombres?", le preguntó. "No, manzana", respondió la Barón. ¡Tremendo!

Mirá el video!

