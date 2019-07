Sin filtro: revelaron fuertes chats entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia

"Leí un chat de Mariana refiriéndose a Caniggia, tiene una manera despectiva. ¿Por qué sale en los medios el tema de las adicciones? Porque lo cuenta ella. Ella dice que Caniggia es adicto", dijeron en el programa de Mariana Fabbiani.





"A ver, vamos a ver el chat. Ella lo tiene agendado como 'Claudio Travesti'", contó la conductora en su ciclo. "En ese chat, lo que le escribe Claudio a Mariana es: 'Es todo por tu culpa, por hablar, y hablar, y mandar audios. Mirá el muerto de hambre de tu hermano ladrón' (...), y a tu hermano el impresentable ese, y ahora este pelotud* del abogado?'", contaron.





Esta semana estalló la polémica entre la ex pareja y, según circuló, Nannis tenía la intención de internar al ex deportista por un problema con adicciones. "No es adicto", dijo su abogado Fernando Burlando.





Según confirmaron varias fuentes, Mariana se habría cansado de las apariciones públicas de su marido con otras mujeres por lo que habría decidido ponerle un freno al vínculo.





Nannis "está pidiendo que el Pájaro divida los bienes gananciales". Y agregaron: "La rubia, que actualmente vive en Marbella, sabe de la existencia de cuatro departamentos en el Hotel Faena que fueron comprados de pozo y están a nombre de empresas y de un departamento en Estados Unidos." La cifra por dichos bienes ascendería a un total de seis millones de dólares.

(Fuente: Caras)