Sin darse cuenta el Indio Solari hizo una transmisión en vivo en Instagram

Inmediatamente, el Indio hizo acuse del comentario de su mujer que lo acompañaba y cortó la trasmisión que luego se viralizó en las redes sociales e hicieron convertir está acción en tendencia al artista. "¡Qué manera de hacer cagadas...!", le recriminó Virginia que acompañaba en ese momento al cantante, que solo le llegó a contestar: "Apagalo".









"Me encanta como susurran y aun así se escucha todo", "Me vuelvo loca, hablan susurrando", "Amo al Indio instagramer", "El indio no sabía que estaba haciendo un vivo. Lo re amo", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.