Silvina Luna vs. Vitto Saravia: "Les deseo que sean muy felices"

Esta semana, Silvina Luna estuvo en el piso de "Los Ángeles de la Mañana" y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre el romance de su ex, Manuel Desrets, con la modelo Vitto Saravia, Luna afirmó que eran amigas y que se sorprendió enterarse sobre esta historia de amor. "Me 'icardeó'" aseguró durante la entrevista.

Más tarde, en diálogo con este medio, Victoria habló del delicado asunto: "La verdad me extraña mucho que Silvina haya tocado el tema de esta manera, innecesaria su victimización. Para hablar así de otra persona hay que tener la cola limpia, para juzgar o apuntar a alguien", arrancó a decir la uruguaya.

Y agregó: "Yo no estoy en los medios en este momento y no me interesa pertenecer tampoco por este tipo de cosas pero me gustaría que ustedes le pregunten a ´mi amiga´ ya que parece volvió con muchas ganas de estar a la Tv, ¿cuántas veces ella "icardeo" a una amiga y si se miró bien para adentro y luego al espejo antes de salir a hablar así del otro?".

Finalmente, este viernes, en un móvil para Intrusos, Silvina Luna fue nuevamente consultada por la guerra con su ex amiga y el notero le preguntó si Vito la había "icardiado". La respuesta fue más que contundente, aunque en en un tono menos beligerante.

"No quiero hablar más de eso, es una historia totalmente cerrada. No me importa en este momento, les deseo que sean muy felices, de verdad. Me preguntaron y dije lo que había sucedido. Lo de 'icardeada' fue en un tono de humor, a mí me gusta tomarme la vida con humor. Generalmente hago ese tipo de chistes, pero no era algo personal ni para que se enojen. Estoy en la mía y no tengo ganas de hablar de gente que no tiene nada que ver con mi presente", cerró Silvina Luna.

