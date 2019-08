Silvina Luna reveló que El Polaco le confesó que está haciendo un tratamiento

Silvina Luna relató este lunes en "Incorrectas", América, cómo fue la charla que mantuvo con El Polaco hace dos meses.





"Me parece una boludez bloquear a alguien en WhatsApp, pero lo tenía bloqueado porque me parecía bien que no haya contacto", empezó la actriz.





"Hace más o menos un mes o dos me mandó a decir por Gladys Florimonte, que es una compañera y amiga en común, que lo desbloquee porque quería hablar. Me llamó y me dijo que quería comunicarse conmigo para contarme que estaba haciendo un tratamiento, que estaba mucho mejor y que lo hacía muy feliz", contó Luna.





"Me puse contenta por él, lo felicité y ojalá siga en ese camino, que tenga la gente alrededor para apoyarlo en este momento", señaló la panelista.





Y consultado sobre el noviazgo de su ex con Barby Silenzi, comentó: "Ojalá que le haga bien. No la veo a Barby como una persona que consuma, me parece una chica sana".





"Escuché que lo acompañaba, así que me parece genial y ojalá que pueda salir porque lo quiero mucho y pueda ponerse bien", finalizó.